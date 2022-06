Draghi: "Forze Usa in Italia? Assestamento in programma. Nessun rischio escalation"

(Agenzia Vista) Madrid, 29 giugno 2022 "Per quanto riguarda l'Italia si tratta di 70 militari americani in più e un sistema di difesa antiaerea, è un assestamento già in programma. Non c'è un rischio di escalation ma bisogna essere pronti. Ad oggi nessun rischio di escalation", le parole di Draghi a margine del vertice Nato a Madrid. / Palazzo Chigi Durata; 00_49 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev