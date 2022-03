Draghi: "Faremo il possibile per solidarietà, siamo stati e saremo i primi"

(Agenzia Vista) Roma, 01 marzo 2022 "Sul fronte della solidarietà, oltre a quanto previsto finora per la crisi ucraina il governo farà ancora di più, tutto quel che è possibile. D'altronde la solidarietà è la caratteristica dell'Italia, lì siamo i primi e lo siamo sempre stati". Lo ha affermato il premier Mario Draghi, intervenendo in replica in Aula alla Camera dopo l'informativa urgente sul conflitto in Ucraina. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev