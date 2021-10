Draghi: "Export ha superato livelli pre Covid ma restano colli di bottiglia"

(Agenzia Vista) Roma, 20 ottobre 2021 "Il Consiglio europeo discuterà anche di commercio internazionale. Dall'inizio di quest'anno abbiamo assistito a una ripresa robusta degli scambi tra Paesi. È un'ottima notizia, visto il peso delle esportazioni nella nostra economia. In Italia, i valori dei beni esportati nel secondo trimestre di quest'anno erano del 5% più alti che nello stesso periodo di due anni fa, prima della pandemia. Questa crescita è stata però ostacolata da colli di bottiglia nell'approvvigionamento di materiale e interruzioni nelle catene di fornitura". Lo dice il presidente del Consiglio Mario Draghi nel corso delle comunicazioni in Senato in vista del prossimo Consiglio europeo del 21 e 22 ottobre. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev