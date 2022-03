Draghi: "Economia non è in recessione, ma c'è stato rallentamento"

(Agenzia Vista) Parigi, 10 marzo 2022 “La nostra economia non è in recessione, la nostra economia continua a crescere ma c’è stato un rallentamento. In Consiglio dei ministri ho detto che dobbiamo affrontare queste strozzature nell’offerta, questa mancanza di materie prime subito in tutti i settori, sostenendo le famiglie subito ma anche diversificando le fonti di approvvigionamento.". Così il Presidente del Consiglio Mario Draghi a Versailles. Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev