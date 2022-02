Draghi: "Dopo pandemia giurisdizioni devono impegnarsi ulteriormente per efficienza"

(Agenzia Vista) Roma, 22 febbraio 2022 "Dopo i traumi della pandemia, le giurisdizioni devono impegnarsi ulteriormente nella direzione di una maggiore efficienza e velocità di risposta, mantenendo però il necessario rigore. Grazie alle loro indiscusse professionalità, il Consiglio di Stato, il Tar, e l’intero sistema di giustizia amministrativa possono contribuire in modo deciso all’ammodernamento del Paese. Per farlo, è importante evitare chiusure corporative e autoreferenziali e coltivare una cultura della giurisdizione fondata sull’etica pubblica. Questo presupposto è essenziale per avere un giudice capace di orientare la pubblica amministrazione verso un servizio sempre più efficiente.", così Draghi al consiglio di Stato. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev