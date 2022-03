Draghi: "Difesa comune europea significa essere alleati per sempre"

(Agenzia Vista) Roma, 31 marzo 2022 "Parliamo di difesa europea non solo per gli eventi attuali, la costruzione della difesa europea sono il passo più importante per l'Unione europea. Difesa comune europea significa che tutti noi saremo alleati per sempre in futuro", così Draghi durante la conferenza stampa alla stampa estera. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev