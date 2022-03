Draghi: "Continueremo a pagare gas russo in euro o dollari"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 31 marzo 2022 "Vi riferisco le parole del Presidente Putin. I contratti esistenti rimangono in vigore, le aziende europee, e vale solo per le aziende europee, continueranno a pagare il gas in euro o in dollari", così Draghi durante la conferenza stampa alla stampa estera. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev