Draghi: "Con economia debole per Russia è difficile reagire a sconfitte che si accumulano"

(Agenzia Vista) New York, 21 settembre 2022 "Con un'economia più debole sarà difficile per la Russia reagire alle sconfitte che si accumulano sul campo di battaglia. Mosca ha da subito tentato di dividere i nostri Paesi e di usare il gas come arma di ricatto. L'Italia ha reagito con tempestività, a oggi abbiamo dimezzato dipendenza dal gas russo e contiamo di diventare indipendenti dal 2024", le parole di Draghi all'Onu. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev