Draghi: "Comuni al centro di quello che è cambiamento epocale"

(Agenzia Vista) Roma, 11 novembre 2021 “Sindaci sarete al centro della stagione che abbiamo davanti. Il successo del piano è nelle vostre mani, come anche nelle nostre. C’è bisogno di cooperazione per l’attuazione. Questo sforzo deve coinvolgere tutti. Non è la prima volta che i comini si trovano al centro di cambiamenti epocali”, così il presidente del Consiglio Draghi all'Assemblea Anci. / Facebook Anci Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev