Draghi: "Anni difficili ma Italia ha dimostrato saper reagire con unità"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 21 dicembre 2021 "Gli ultimi anni sono stati molto difficili per il nostro Paese, come per il resto del mondo. Mi riferisco alla pandemia e alla crisi economica, che hanno colpito soprattutto i più deboli. Ma, in questi mesi, l'Italia ha dimostrato, ancora una volta, di saper reagire alle crisi più dure con coraggio, determinazione, unità. Medici, infermieri, volontari hanno somministrato oltre 106 milioni di dosi di vaccino - uno sforzo senza precedenti nella storia recente. L'economia è in ripresa, grazie all'impegno di lavoratori e imprenditori. E l'Italia ha avuto un ruolo centrale sulla scena internazionale". Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi, nel suo intervento alla cerimonia di chiusura della XIV Conferenza degli Ambasciatori e delle Ambasciatrici d'Italia nel mondo. Farnesina Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev