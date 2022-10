Draghi: "Accolte tutte le proposte sull'energia dell'Italia"

EMBED





(Agenzia Vista) Bruxelles, 21 ottobre 2022 "Il pacchetto approvato accoglie tutte le proposte dell'Italia, un corridoio per i prezzi del gas, disaccoppiamento di gas e elettricità e strumenti comuni per mitigare l'effetto degli aumenti dell'energia", le parole di Draghi in conferenza stampa a Bruxelles. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev