Dossieraggio, Nordio: "Privacy ripetutamente violata in 20 anni"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 05 marzo 2024 "L'articolo 15, che considera inviolabili le comunicazioni tra persone, è stato ripetutamente violato in questi 20 anni dappertutto senza che nessuno sia mai intervenuto. Quando si cerca di intervenire ecco che sembra che vogliamo addirittura favorire la mafia o le organizzazioni criminali perché vorremmo limitare la captazione di queste conversazioni". Queste le dichiarazioni del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, in un punto stampa a margine del consiglio Giustizia e Affari interni tenuto oggi a Bruxelles. "Il consiglio è andato come doveva andare, molto bene. Abbiamo discusso e risolto una serie di problemi, altri saranno risolti a breve", ha dichiarato inizialmente il ministro, a cui sono state rivolte delle domande sull'indagine della Procura di Perugia sul dossieraggio. "Le stesse intercettazioni più o meno lecite e captate in modo diverso sono diventate la regola" ha commentato Nordio, "mentre l'articolo 15 dice che possono essere limitate soltanto in casi eccezionali. Se poi non vengono nemmeno autorizzate dall'attività giudiziaria ma vengono captate in modo eccentrico allora deve intervenire la magistratura ma anche il legislatore". "Dovrà essere fatta luce sia dalla parte della magistratura che in altri luoghi", ha concluso il ministro. Fonte video Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev