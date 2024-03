Dossieraggio, Fontana: "Serve Commissione d'inchiesta per scoprire i mandanti"

(Agenzia Vista) Milano, 8 marzo 2024 “Credo sia necessaria, accanto all’attività della magistratura, anche una commissione d’inchiesta che possa chiarire quello che è veramente successo, chi siano i mandanti e per quale ragione siano state fatte queste cose. Non credo che la cosa finisca con i semplici articoli giornalistici, che sono già una cosa gravissima che si sia potuto indagare fatti coperti da riservatezza prevista dalla Costituzione per usi anche solo diffamatori”, ha annunciato il governatore della Lombardia Fontana sul tema del dossieraggio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev