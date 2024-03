Dossieraggio, Conte: Fare chiarezza. Colpito anche io, non solo esponenti centrodestra

(Agenzia Vista) Roma, 04 marzo 2024 "La magistratura vada fino in fondo. Accessi abusivi sono inaccettabili, quindi che si faccia luce su questa vicenda. Non mi sembra che sia una questione dove le vittime sono del centrodestra, come hanno detto esponenti di Fratelli d'Italia. Purtroppo ci sono anche io", le parole di Giuseppe Conte in Abruzzo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagie