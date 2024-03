Dossieraggio, Cantone in audizione alla Camera: Tutelare Antimafia

(Agenzia Vista) Roma, 07 marzo 2024 "La ragione per cui abbiamo preparato la nota, insieme con il procuratore nazionale antimafia è di intervenire a tutela di un'istituzione che, per quanto mi riguarda, è sacra, Procura nazionale antimafia. Perché la Procura nazionale antimafia, io lo ricordo come fatto affettivo, è stata istituita da Giovanni Falcone", le parole del Procuratore di Perugia Raffaele Cantone in commissione parlamentare antimafia in merito all'inchiesta sui presunti dossieraggi. / WebTv Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev