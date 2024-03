Dossieraggio, Cantone: Chi parla di bolle di sapone ne risponderà nelle sedi giuste

(Agenzia Vista) Roma, 07 marzo 2024 "Io non mi occupo di bolle di sapone. E chi parla di bolle di sapone ne risponderà nelle sedi giuste", le parole del Procuratore di Perugia Raffaele Cantone in commissione parlamentare antimafia in merito all'inchiesta sui presunti dossieraggi. / WebTv Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev