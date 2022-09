Donzelli: “Non metteremo mano alla Legge 194, volontà è applicarla tutta e aumentare diritti donne”

(Agenzia Vista) Roma 26 settembre 2022 “Normalmente se diciamo una cosa la facciamo. Per tutta la campagna elettorale abbiamo detto che non avremmo messo mano alla Legge 194 ed oggi arrivare a cambiarla o annullarla, non sarebbe nel nostro stile. Meloni ha detto che la nostra volontà è applicarla tutta per aumentare i diritti delle donne e non toglierli”. Lo ha dichiarato il responsabile nazionale di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli durante la conferenza stampa dei capigruppi che si è tenuta all’Hotel Parco dei Principi a Roma per commentare l’esito delle elezioni politiche. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev