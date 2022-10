Donzelli (Fratelli d'Italia): Mulè ha smentito titolo intervista, partiti in perfetta collaborazione

(Agenzia Vista) Roma, 24 ottobre 2022 "Secondo le chiacchiere e le ricostruzioni non avremmo mai trovato un accordo. Mulè ha smentito il titolo dell'intervista, i partiti sono in perfetta collaborazione e non ci vedo nessun problema", le parole di Donzelli di Fratelli d'Italia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev