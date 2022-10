Donzelli: “Centrodestra è sempre stato unito a dispetto di quanto dice la sinistra”

(Agenzia Vista) Roma 12 ottobre 2022 “Non siamo mai stati divisi, sentivo queste cose anche prima di presentare le liste quando dicevano che non saremmo riusciti a fare i collegi o chi avrebbe fatto il Premier. Il centrodestra è sempre stato unito a dispetto di quanto dice la sinistra”. Lo ha dichiarato il deputato di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli in via degli Uffici del Vicario a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev