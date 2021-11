Donnarumma (Terna): "Investimenti in accelerazione, concentrati su realizzazione piano"

(Agenzia Vista) Roma, 10 novembre 2021 "A partire da maggio dello scorso anno abbiamo deciso di imprimere un importante cambio di passo alle attività di Terna, consapevoli del nostro fondamentale ruolo di registi della transizione energetica e di volano per la ripresa economica del Paese. Per il sesto trimestre consecutivo abbiamo messo in campo investimenti in accelerazione e siamo più che mai concentrati sulla realizzazione dei progetti previsti dal nostro Piano Industriale, che procedono speditamente". Lo ha detto Stefano Donnarumma, amministratore delegato e direttore generale di Terna, in occasione della presentazioni dei risultati al 30 settembre 2021. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev