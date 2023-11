Donazione di sangue di DonatoriNati al Viminale alla vigilia della Giornata contro Violenza Donne

(Agenzia Vista) Roma, 25 novembre 2023 Venerdì pomeriggio, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l'Associazione DonatoriNati ha organizzato una raccolta straordinaria di sangue, affinchè il sangue venga donato e mai più versato. All’ evento in piazza del Viminale hanno partecipato una delegazione di Telefono Rosa, atlete del gruppo Sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato e Fiamme Rosse dei Vigili del Fuoco per lanciare tutti assieme un messaggio di vita e speranza nel prossimo. Courtesy: Polizia di Stato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev