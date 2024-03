Don Ciotti: "Mafia e corruzione sono come parassiti che ci divorano da dentro"

(Agenzia Vista) Roma, 21 marzo 2024 "Secondo le rilevazione nell'opinione pubblica il tema della lotta alla mafia e alla corruzione non è più centrale. E' diventato uno dei tanti temi. Ma non lo è. Mafia e corruzione sono come degli animaletti che ci divorano dall'interno. Ci rimettiamo tutti" lo ha detto Don Ciotti, a margine della manifestazione organizzata da Libera a Roma in occasione della giornata della memoria delle vittime della mafia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev