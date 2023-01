Dl Ucraina, Zanella (Avs): “Invio armi alimenta guerra, servono proposte per exit strategy”

(Agenzia Vista) Roma 23 gennaio 2023 “Dobbiamo interrogarci sulla dinamica della guerra e come l’invio di armi possa alimentarla. Credo che il Governo e noi che non possiamo tirarci fuori ed esimerci dal contribuire con proposte anche concrete per intraprendere una exit strategy”. Lo ha dichiarato la deputata di Alleanza Verdi – Sinistra Luana Zanella intervenendo nel corso della discussione generale sul DL Ucraina che si è svolto alla Camera dei Deputati. / Camera Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev