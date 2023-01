Dl Ischia, De Luca: “Mio giudizio negativo, risorse stanziate sono del tutto insufficienti”

(Agenzia Vista) Napoli 20 gennaio 2023 “La mia valutazione sul Dl Ischia è francamente negativa, al di là delle chiacchiere abbiamo solo 2 milioni stanziati subito dopo la frana, 4 milioni dalla Regione Campania. Le altre risorse stanziate sulla carta sono del tutto insufficienti sia per risarcire il danno ai cittadini che alle imprese di Ischia, sia per la messa in sicurezza del territorio”. Lo ha dichiarato il Governatore della Campania Vincenzo De Luca nel corso del punto settimanale sulle misure messe in campo dalla Regione per famiglie ed imprese. / Facebook De Luca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev