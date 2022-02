Dl Green pass, Governo battuto tre volte su emendamenti Lega

(Agenzia Vista) Roma, 10 febbraio 2022 Il Governo è stato battuto tre volte in Parlamento sugli emendamenti presentati dalla Lega riguardanti il Dl Green pass. I tre emendamenti approvati contro il parere del governo consentono in zona bianca le feste popolari e le manifestazioni culturali all'aperto, mentre gli altri due riguardano i collegamenti con la Sicilia, la Sardegna e le Isole minori permettendo anche a chi è munito soltanto di green pass base di utilizzarli potendo far rientro al proprio domicilio. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev