Dl energia, Schlein: "È tassa Meloni su bollette, Governo si fermi"

(Agenzia Vista) Roma, 28 novembre 2023 "Questa è una tassa Meloni sulle bollette". Così Elly Schlein in conferenza stampa al Pd sul mercato tutelato. "Chiediamo al governo di fermarsi e ascoltare se non noi, i parlamentari della sua maggioranza". Anche dentro le forze parlamentari di maggioranza "ci sono stati emendamenti per tutelare cinque milioni di famiglie. Ma il governo li ha fatti ritirare.". "Ieri il Cdm ha confermato la scelta di dire no alla proroga del mercato tutelato di luce e gas. Non è una scelta tecnica, tocca la carne viva di milioni di famiglie" rimarca la segretaria del Pd. Fonte video: Pd Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev