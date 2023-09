Dl Caivano, Piantedosi: "In Italia non ci saranno mai zone franche"

(Agenzia Vista) Roma, 13 settembre 2023 "Sulle azioni intraprese a Caivano, ribadisco la linea di fondo di questo Governo, e cioè che in uno Stato di diritto come l'Italia non ci sono, né ci potranno mai essere, zone franche, ossia aree nelle quali il controllo del territorio è in mano a bande di criminali". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, rispondendo a un'interrogazione sui dati relativi al traffico illegale di armi e sulle iniziative di carattere strutturale volte al superamento del degrado sociale e delle condizioni di illegalità e insicurezza in realtà come quella di Caivano. Fonte video: Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev