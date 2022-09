Dl Aiuti, Della Vedova: “Votare durante campagna elettorale è un azzardo ed una provocazione”

(Agenzia Vista) Roma 8 settembre 2022 “Credo emerga chiaramente davanti agli occhi degli elettori italiani la gravissima responsabilità di chi ha mandato a casa Draghi, ovvero Salvini, Conte e Berlusconi. Draghi sta cercando di fare i miracoli in un contesto complicato, le forze che lo appoggiavano devono dargli il via libera, mettersi a votare in Parlamento nel pieno della campagna elettorale è un azzardo ed una provocazione”. Lo ha dichiarato Benedetto Della Vedova a margine del comizio di +Europa che si è tenuto in Piazza Testaccio a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev