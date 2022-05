Dl Aiuti, Conte: "Delusi da cambiale in bianco a Gualtieri su termovalorizzatore"

(Agenzia Vista) Roma, 3 maggio "Il Movimento 5 Stelle ieri è stato veramente deluso. In un provvedimento per altro da tempo chiesto da noi come l'aumento della tassazione degli extra-profitti è stata inserita una norma sull'inceneritore di Roma con una cambiale in bianco per Gualtieri. Non è transizione ecologica" così il presidente del Movimento 5 Stelle Giusepp Conte a margine del convegno “Le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER): un'energia in MoVimento. Stato dell'arte, prospettive e best practice in Italia” in Senato. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev