Dl aiuti bis, De Luca: "È un impegno molto limitato"

(Agenzia Vista) Napoli, 05 agosto 2022 "Il decreto Aiuti approvato ieri dal governo "è un impegno molto limitato. Le misure, per un totale di 17 miliardi, non incidono in maniera sostanziale sulla situazione pesante che tocca famiglie e imprese". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso della consueta diretta social settimanale. Fb De Luca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev