Dl aiuti, Barelli (FI): "Da M5s un atto grave"

(Agenzia Vista) Roma, 11 luglio 2022 "Si è verificato un fatto eccezionale per non dire grave: si è stati chiamati per un voto finale su un provvedimento che prevede 20 miliardi per le famiglie ed uno dei partiti di maggioranza non ha partecipato al voto. Questo non è un provvedimento qualsiasi ma siamo in un momento di grave crisi. Le motivazioni di Crippa assomigliano di più a quelle di un partito di opposizione". Lo afferma il capogruppo Fi Paolo Barelli nell'Aula della Camera, in dichiarazione di voto sul dl Aiuti. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev