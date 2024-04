Disinfestazione, non siamo dei codici su Camera con Vista su La7 di Alexander jakhnagiev

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 13 aprile 2024 Disinfestazione, non siamo dei codici su Camera con Vista su La7 L'anticipazione di Camera con VIsta, il programma di Alexander Jakhnagiev in onda su La7 Domenica mattina alle 09.40 (in replica Lunedì e Mercoledì verso le 01.30), prodotto dall'Agenzia Vista. Il racconto della settimana politica con le immagini che non avete visto e le frasi che non avete sentito. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev