Diritto all'abitare, i movimenti per la casa protestano davanti alla sede di Legacoop, le immagini

(Agenzia Vista) Roma, 22 novembre 2023 I movimenti per la casa hanno organizzato una contestazione davanti alla sede di Legacoop a Roma, dove si stava svolgendo un incontro intitolato "Cooperare per abitare", in cui era prevista la partecipazione del segretario della Cgil Landini e del Ministro delle Infrastrutture Salvini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev