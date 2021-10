“Dimissioni dimissioni” la protesta di Fdi a fine intervento Lamorgese

(Agenzia Vista), Roma, 19 Ottobre 2021 Il ministro Lamorgese ha riferito in Aula a Montecitorio sui disordini negli ultimi giorni in occasione dei cortei No Green Pass in varie città d’Italia. Alla fine dell’ intervento in aula i deputati di Fratelli d’Italia hanno gridato “dimissioni, dimissioni” mentre il Pd è il centralinista hanno applaudito. In aula presenta anche il segretario Pd Enrico Letta al suo primo giorno da deputato dopo le elezioni suppletive a Siena.