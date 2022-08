Dimassi: In Italia da quando ho 9 mesi, non posso candidarmi con Si-Verdi perché non ho cittadinanza

(Agenzia Vista) Roma 22 agosto 2022 “Sono nata in Tunisia e sono arrivata in Italia a 9 mesi. Ringrazio per la candidatura per Si-Verdi ma sono obbligata a rifiutare perché non ho ancora la cittadinanza italiana pur essendo in Italia da 25 anni e vissuti qui per tutta la vita. Sono italiana al 100% ma non sono riconosciuta cittadina del mio Paese, l’Italia”. Lo ha dichiarato Insaf Dimassi a margine della presentazione dei candidati di Europa Verde e Sinistra Italiana in Piazza Santi Apostoli a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev