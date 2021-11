Digitale, Mattarella: "Tecnologia deve essere al servizio dell'uomo"

EMBED





(Agenzia Vista) Malaga, 17 novembre 2021 La doppia emergenza, sanitaria ed economico-sociale, ha messo in evidenza l'importanza del ruolo dello Stato, e non meramente dal punto di vista regolatorio, nel governare la trasformazione digitale. La tecnologia può giocare un ruolo importante nei processi di innovazione sociale a patto di avere chiaro che è la persona a doverne essere al centro. Un approccio 'antropocentrico al digitale significa che la tecnologia deve essere al servizio dell'essere umano nel suo realizzarsi come persona, nel suo agire come cittadino, nella sua dignità come lavoratore". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Malaga, in Spagna, durante la sessione di chiusura del 14esimo simposio Cotec Europa, fondazione per l'innovazione. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev