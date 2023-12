Diffamazione a Salvini, processo rinviato al 10 luglio, Saviano: "È scappato, ce lo aspettavamo"

(Agenzia Vista) Roma, 07 dicembre 2023 "Salvini non si è presentato, ce lo aspettavamo. E' scappato come al solito. Io invece sono qui per dimostrare che ci si difende nel processo e non dal processo. La sue intimidazioni, tra cui questo processo, non mi fermano. Non permetteremo al potere politico di delimitare il diritto di critica di esso stesso " lo ha detto Roberto Saviano, uscendo dall'udienza del processo per diffamazione a piazzale Clodio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev