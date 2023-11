Dieci anni Confindustria Radio e TV, Manera: "Pubblico e privato insieme per affrontare il futuro"

(Agenzia Vista) Roma, 30 novembre 2023 "Festeggiamo i dieci anni in realtà, anche se in realtà ne festeggiamo quasi 40, visto che risale a circa 40 anni fa ormai l'avvio del sistema radiotelevisivo privato e locale. Confindustria ha saputo riunire il sistema pubblico della Rai e il sistema imprenditoriale delle tv private e locali. Con questa conferenza mostriamo come possiamo affrontare il futuro insieme, sia da un punto di vista squisitamente sociale del sistema pubblico che da un punto di vista sociale economico del sistema privato " lo ha detto il Piero Manera, membro del Consiglio di Presidenza di Confindustria Radio e Televisione, a margine della conferenza per i dieci anni di Confindustria Radio e Televisione, al cinema Barberini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev