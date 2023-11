Dieci anni Confindustria Radio e TV, Cairo: "Il nostro settore dovrebbe ricevere più sostegno"

(Agenzia Vista) Roma, 30 novembre 2023 "Una buona giornata. Abbiamo celebrato l'anniversario di Confindustria Radio e TV. Questa nostra associazione che ha lavorato con impegno in questi dieci anni, deve diventare ancor più capace di portare avanti le nostre esigenze, sia come televisioni e radio commerciali che come televisioni e radio pubbliche. Il nostro settore è stato molto trascurato da parte da parte dei governi precedenti e, in parte, anche dall'attuale governo. Il nostro settore ha affontato notevoli difficoltà, come tutti, eppure è riuscito a coprire bene momenti difficili come la pandemia, lo scoppio della guerra in Ukraina e adesso la guerra a Gaza. Tuttavia dal punto di vista dei sostegni, il nostro settore ha ricevuto molto poco. Credo che anche noi come televisioni, considerando il servizio che portiamo avanti, dovremmo avere di più" lo ha detto Urbano Cairo, residente del Torino Football Club, Cairo Communication e di RCS MediaGroup, a margine della conferenza per i dieci anni di Confindustria Radio e Televisione, al cinema Barberini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev