Di Maio: "Ue sia più coraggiosa su tetto al prezzo del gas"

(Agenzia Vista) Napoli, 17 maggio 2022 Sull'energia crediamo che l'Ue debba essere molto più coraggiosa. Maggiore coraggio serve anche sul fronte dell'importazione del petrolio dalla Russia, sul quale c'è un unico Paese che sta bloccando questa decisione, Questo riporta al dibattito sul superamento unanimità in Ue", perchè "un solo Paese non può bloccarne altri 26". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervenendo al meeting Techagricolture, in corso a Napoli. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev