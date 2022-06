Di Maio: "Si è cercato di mettere in difficoltà Governo per pochi punti percentuali"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 21 giugno 2022 "La prima forza politica in Parlamento ha messo in discussione l'operato sia del presidente del Consiglio che del ministro degli Esteri, continuando a mettere in difficoltà i governo anche in occasione di importanti vertici istituzionali, solo per recuperare qualche punto percentuale, senza neanche riuscirci". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in una dichiarazione alla stampa presso l'Hotel Sina Bernini Bristol a Roma. IPIF Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev