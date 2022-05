Di Maio: "Russia smetta di macchiarsi di crimini e liberi l'export del grano ucraino"

(Agenzia Vista) Roma, 25 maggio "Bisogna portare via dall'Ucraina tutto il grano prodotto e portarlo soprattutto in quei Paesi fragili dove chi gioca con il prezzo del grano causa la morte dei bambini. Noi chiediamo alla Russia che non si macchi di altri crimini dia la possibilità agli ucrainai di esportare il proprio grano" così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a margine dell'evento Coldiretti "Fattoria anti stress per i bambini. Festa dell’educazione alimentare e della pace" a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev