Di Maio: "Presidenzialismo all'italiana è senza pesi e contrappesi"

(Agenzia Vista) Roma, 26 agosto 2022 "Per non parlare della riforma del presidenzialismo all'italiana che non ha i pesi e i contrappesi e rischiamo un Parlamento senza poteri e un popolo senza poteri. Avere un uomo solo al comando è rischioso nel nostro Paese". Lo ha detto il ministro degli Esteri e capo politico di Impegno civico Luigi Di Maio. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev