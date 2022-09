Di Maio: "Per giovani proponiamo mutui 'zac' a zero anticipo"

(Agenzia Vista) Roma, 09 settembre 2022 "Noi proponiamo i mutui ZAC che significa "zero anticipo casa" perchè non c'è per i giovani la possibilità di accesso a un mutuo con i livelli di anticipo che bisogna dare e con il tema delle garanzie reali. La nostra proposta è che vi sia un anticipo come Stato a interessi zero e garanzie reali al 100% da parte dello Stato", le parole di Di Maio nel corso di una conferenza stampa alla Camera. / WebTv Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev