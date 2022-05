Di Maio: "Pace non si impone, si parte da condizioni dell'Ucraina"

(Agenzia Vista) Roma, 24 maggio 2022 "Dopo le drammatiche immagini di Bucha si è fermato qualsiasi negoziato. L'Italia e gli altri partner vogliono far ripartire i negoziati. Ma la pace non si impone, si parte dalle condizioni chieste dall'Ucraina", le parole di Di Maio ad Alis on Tour. / Youtube Alis Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev