Di Maio: "Oggi in Ucraina non ci sono condizioni di pace. Guerra lunga e logorante"

(Agenzia Vista) Roma, 24 maggio "Siamo di fronte ad una guerra lunga e logorante. La Russia sta intensificando i bombardamenti sul Donbass. Oggi chiaramente non ci sono le condizioni per la pace. Ma per questo non dobbiamo smettere di lavorare per la pace" così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a margine dell'evento Alis "L’Italia in movimento alla scoperta del Mezzogiorno” a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev