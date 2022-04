Di Maio: "Minacce non fermano nostra azione per pace"

EMBED





(Agenzia Vista) Berlino, 05 aprile 2022 "Non saranno delle minacce a fermare la nostra azione per la pace. La nostra azione per la pace continua, il nostro obiettivo è raggiungere una pace a questa guerra in Ucraina, una guerra voluta e scatenata da Putin, che dobbiamo fermare con tutte le nostre forze, partendo dal cessate il fuoco e arrivando ad un accordo". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, a margine della conferenza a Berlino organizzata per il sostegno alla Moldavia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev