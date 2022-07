Di Maio: "Istituti di cultura vetrina dell'Italia nel mondo"

(Agenzia Vista) Napoli, 29 luglio 2022 "La rete degli Istituti Italiani di Cultura rappresenta la nostra vetrina nel mondo e vogliamo metterla a disposizione dei territori e dei 'produttori di culturà disseminati in ogni angolo della nostra Penisola, per offrire un palcoscenico internazionale non solo a chi è già affermato, ma anche a chi pur avendone le qualità non ha avuto ancora l'opportunità di farsi conoscere e apprezzare.". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio intervenendo alla Conferenza dei direttori e delle direttrici degli Istituti di cultura italiani all'estero al Teatro San Carlo di Napoli. Farnesina Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev