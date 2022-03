Di Maio: "Fieri dell'ambasciatore Zazo, ultimo a lasciare Kiev"

(Agenzia Vista) Roma, 03 marzo 2022 "Prima di ogni cosa voglio farle i complimenti e ringraziarla a nome di tutto il governo italiano: ho parlato con il presidente Draghi, siamo tutti quanti fieri di quello che lei ha fatto in questi giorni. Sono stati dei giorni veramente difficili, in cui si è trovato letteralmente sotto le bombe: è stato l'ultimo ambasciatore a lasciare Kiev. L'ha fatto non da solo, ma con decine e decine di concittadini, ha messo in salvo oltre 100 italiani tra cui neonati e bambini". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, rivolto allo stesso Zazo, durante una riunione di coordinamento all'Unità di Crisi della Farnesina in collegamento con l'ambasciatore in viaggio per Leopoli, dove ricostituirà la rappresentanza diplomatica. Fb Di Maio Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev