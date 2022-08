Di Maio: “Dicono voglia tenermi ruolo e poltrona, ma noi ci mettiamo in gioco per cambiare Paese”

(Agenzia Vista) Roma 1 agosto 2022 “Vorrei che fosse chiaro che la cultura di Governo per noi è un orgoglio non una vergogna. Dicono che io voglia tenermi il ruolo e la poltrona, non far cadere il Governo per non far andare al voto gli italiani. Andare al Governo richiede coraggio, non andarci è più comodo. Noi ci mettiamo in gioco e vogliamo cambiare questo Paese dal Governo”. Lo ha dichiarato il Ministro degli Esteri e leader di Impegno Civico Luigi Di Maio, durante la presentazione del nuovo partito che si è svolta a Roma presso le Officine Farneto. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev